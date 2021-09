„Snowdens Schutzengel“ erhalten Asyl in Kanada

Kanada hat vier Flüchtlingen Asyl gewährt, die den ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter und Whistleblower Edward Snowden 2013 auf seiner Flucht in Hongkong versteckt hatten. Supun Thilina Kellapatha, Nadeeka Dilrukshi Nonis sowie ihre Kinder Sethumdi und Dinath seien am Dienstag in Toronto angekommen, teilte die NGO For The Refugees mit. In Montréal würden sie nun „ein neues Leben beginnen“.