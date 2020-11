Snowden beantragt russische Staatsbürgerschaft

Seine Frau Lindsay, die ihre Schwangerschaft vergangenen Mittwoch via Twitter bekannt gegegeben hatte, und er wollten Amerikaner bleiben und ihren Sohn „mit allen Werten des Amerikas aufziehen, das wir lieben - einschließlich der Freiheit, seine Meinung zu sagen“, führte Snowden weiter aus. „Und ich freue mich auf den Tag, an dem ich in die Staaten zurückkehren kann, damit die ganze Familie wieder vereint werden kann.“ Ihr größter Wunsch sei, „dass sich unser Sohn überall dort zu Hause fühlt, wo er lebt“.