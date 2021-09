Schafbock attackierte Bäuerin: Gatte rettete sie

In seiner blinden Wut wurde ein Schafbock in Arbing zu einer Waffe auf vier Beinen. Der Widder attackierte am Dienstagnachmittag auf einer Koppel eine Altbäuerin, die gerade Nüsse sammeln wollte. Sie stürzte, er griff die am Boden liegende 79-Jährige immer wieder an. Ihr Mann (81) konnte sie retten, wurde dabei auch verletzt.