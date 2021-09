Zwei Mädchen sexuell belästigt: Bettler verurteilt

Auf ekelhafte Weise machte sich ein rumänischer Bettler an zwei Schülerinnen (acht und zwölf Jahre alt) heran: Er sprach sie auf offener Straße in Salzburg an, küsste sie, griff ihnen in den Schritt und schleckte einem Kind sogar über das Gesicht. Dafür bekam er im Landesgericht nun eine Gefängnisstrafe.