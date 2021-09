Weichselbraun fliegt für jede Show aus London ein

„Ökologischen Fußabdruck möglichst klein halten“

Dass Moderatorin Mirjam Weichselbraun jede Woche mit dem Flugzeug extra aus London an- und abreist, stinkt dann aber doch. „Nein“, so der ORF auf „Krone“-Anfrage: „Wir verstehen unter ,Green Producing‘ eine Zertifizierung nach dem ,Österreichischen Umweltzeichen für Green Producing in Film und Fernsehen, UZ 76‘, das vom Umwelt-Ministerium vergeben wird. Dieses belegt von unabhängigen Prüfern den ressourcenschonenden Umgang und das Bestreben, den ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten.“