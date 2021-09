Alko-Lenker baute Unfall bei Flucht vor Polizei

Mauer und Autos beschädigt

Der 39-jährige Österreicher blieb bei dem Unfall unverletzt, an seinem eigenen und einem in der Triendlgasse abgestellten Pkw sowie an einer Gebäudemauer entstand aber ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. „Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkomattest verlief positiv“, erklärt die Polizei. Der Mann wird angezeigt.