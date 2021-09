Europas beste Betonbauer kommen heuer aus NÖ

Starke Leistungen gab es bei den Berufseuropameisterschaften EuroSkills in Graz. Niederösterreicher sicherten sich dabei fünf Medaillen. Den EM-Titel holte sich das Betonbauer-Duo Georg Engelbrecht und Daniel Mühbacher aus Etsdorf am Kamp und Dietmanns, beschäftigt bei Leyrer+Graf in Gmünd im Waldviertel.