Das sind die besten Österreich-Wörterbücher Kopieren

Zwar ist die Amtssprache in Österreich Deutsch. Jedoch fällt es vielen Nicht-Österreichern manchmal schwer, die Einheimischen zu verstehen. Denn Österreichisch (wenn man es so nennen mag) ist nicht gleich Deutsch. Zum einen ist die Aussprache komplett unterschiedlich. Je nach Region werden Vokale und Konsonanten anders ausgesprochen. Aber nicht nur die Aussprache unterscheidet sich, zahlreiche Wörter heißen in Österreich einfach anders. Da wird der Rahm zu Obers und der Blumenkohl zu Karfiol. Die Treppen werden zu Stiegen und ein Autofahrer fährt nicht, er lenkt. Er heißt also Autolenker. Einige Ausdrücke kennt man heutzutage gar nicht mehr. Oft handelt es sich dabei um Einflüsse aus dem böhmischen, französischen, russischen oder ungarischen Sprachgebrauch. Die österreichische Sprache ist und bleibt amüsant und vor allem interessant, nicht nur für Deutschsprachige aus einem anderen Raum. Aber auch Österreicherinnen und Österreicher verstehen sich untereinander manchmal nur schwer. Glauben Sie nicht? Hier haben wir eine Liste von Wörterbüchern, die die Vielfalt der österreichischen Sprache näherbringen.