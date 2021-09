Das sind die teuersten Schokoladen bei Amazon Kopieren

Bio-Rohrzucker, Isländisches Milchpulver und Bio Kakaobohnen aus Madagaskar machen diese Schokolade zu einem preisgekrönten Luxusprodukt. Die feine Schoki ist zudem frei von künstlichen Aromen, Farb- und Konservierungsstoffen und wird direkt in der Produktionsstätte in Island hergestellt und verpackt. Mit einem Kakaoanteil von 45 Prozent eignet ist die Schokolade nicht zu bitter und schmeckt auch Kindern fantastisch! OMNOM-Schokoladen gibt es auch in vielen weiteren Geschmacksrichtungen - einfach probieren!



Inhalt: 10 x 60 g

Preis: 89,90 €

Hier geht‘s zum Produkt.