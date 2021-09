Nach Streit Glas über Kopf geschlagen

Zur Körperverletzung kam es am Sonntag gegen 3 Uhr früh in Sölden. Zwischen einem Unbekannten und einem 16-jährigen Einheimischen kamen vor einem Lokal zu einem Streit. Der Unbekannte schlug schließlich dem 16-Jährigen ein Glas über den Kopf, wodurch dieser erheblich im Gesicht und am Handgelenk verletzt wurde. Außerdem erlitt er leichte Bewusstseinsstörungen. Der Unbekannte ergriff daraufhin mit seinen Begleitern zu Fuß die Flucht.