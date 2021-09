Schiffner springt ganz knapp am Stockerl vorbei

Der Sieger des Sommer-Grand-Prix der Skispringer am Samstag in Hinzenbach heißt Yukiya Sato. Der Japaner gewann mit 246,7 Punkten und Weiten von 91 und 90,5 Metern 1,6 Zähler vor seinem Landsmann Ryoyu Kobayashi, Dritter wurde der Deutsche Karl Geiger (+2,5 Punkte). Bester Österreicher wurde Markus Schiffner, der als Vierter das Podest um 1,5 Punkte verpasste. Der Sommer-GP wird am 2. Oktober in Klingenthal abgeschlossen.