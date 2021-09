Ur-Wiener Rene Swete: „Doch lieber die Eitrige!“

Den Ur-Wiener will Swete, seit Jänner 2017 Wahl-Steirer, erst in Hartberg, jetzt mittlerweile in Graz daheim, gar nicht leugnen. „Die Vielfalt Wiens und die unbegrenzten Möglichkeiten in dieser Weltstadt begeistern mich. In der Steiermark ist’s aber auch wunderschön, alles ein bisserl kleiner - und die Leute sind ja auch sehr sympathisch“, grinst der Tormann, der sich dann aber doch für Wien entscheidet. Bei der Frage: Backhendl-Salat mit Kernöl oder die „Eitrige“ am Würstlstand? „Klar die Eitrige! Mit Currypulver!“