Darüber konnte die Queen mit Prinz Philip lachen

In der neuen BBC-Dokumentation „Prince Philip: The Royal Family Remembers“ erinnern sich die Mitglieder der britischen Königsfamilie an den im April verstorbenen Mann von Queen Elizabethh II: Dabei kommen auch einige liebe Details ans Licht. So plaudert etwa Prinz William aus, dass sein Großvater berühmt-berüchtigt für seinen Sinn für Humor war.