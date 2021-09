Auftakt in den politischen Herbst im Landhaus

Mit der Sitzung am Donnerstag startet der Landtag offiziell in die Herbstsaison. Neben der weiterhin omnipräsenten Corona-Krise und ihren Folgen wird vor allem Natur- und Umweltschutz Thema sein. Bereits in den kommenden Wochen sollen zahlreiche Gesetze novelliert oder beschlossen werden.