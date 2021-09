Graz: Weniger Wahlkarten als erwartet beantragt

Für die Grazer Gemeinderatswahl am 26. September sind bis Mittwoch um 9.30 Uhr rund 23.550 Wahlkarten ausgestellt worden, sagte der Leiter des Referats Wahlen in Graz, Wolfgang Schwartz. Er rechnet mit maximal rund 25.000 ausgestellten Wahlkarten, was deutlich weniger ist als erwartet - und deren Auszählung am Montag zeitlich erleichtere.