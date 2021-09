Marko: „... dann wäre Hamilton nicht in New York“

Mercedes-Star Lewis Hamilton kehrt am kommenden Wochenende auf dem Hochgeschwindigkeitskurs von Sotschi nach einem Schock ins Auto zurück. „Ich bin so dankbar, dass ich immer noch hier bin“, sagte der Weltmeister in Monza, nachdem Max Verstappens Auto mit einem Rad auf seinem Helm gelandet war. Der Cockpitschutz Halo verhinderte eine schlimme Verletzung, trotzdem gab es Sticheleien von Erzrivale Red Bull. „Wenn er wirklich seriöse Nackenschmerzen oder Probleme gehabt hätte, dann wäre er nicht in New York gewesen“, stichelte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko.