Mann verschanzte sich in Bus: Zugriff auf Autobahn

Schock für die Fahrgäste eines Reisebusses auf der A9 in Deutschland: Ein angeblich bewaffneter Mann bedrohte am Dienstagabend die Passagiere des Busses. Das Sondereinsatzkommando wurde alarmiert - nach einer stundenlangen Sperre der Autobahn erfolgte der Zugriff, in dessen Rahmen es auch zu Detonationen kam. Verletzt wurde offenbar niemand, der mutmaßliche Geiselnehmer wurde festgenommen. Waffe wurde zunächst keine gefunden.