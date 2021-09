Steirische Volleyball-Klubs stoßen an ihre Grenzen

Das geht sogar so weit, dass Nachwuchsspieler abgelehnt werden müssen! „Vor allem in Graz und Umgebung ist es ein großes Problem, genügend Hallenzeiten zu bekommen“, weiß Präsident Uwe Stark, der bereits bei der Stadt Graz vorsprach. Zunächst muss man jedoch die Gemeinderatswahl am Sonntag abwarten. „Dass man kurzfristig keine Halle aus dem Boden stampfen kann, ist uns natürlich klar.“ Aktuell gibt es in der Steiermark 33 Vereine mit 1533 lizenzierten Spielern - dazu kommen 911 nicht-lizenzierte Mixed-Spieler.