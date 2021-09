2026 eröffnet neues Hallenbad im Linzer Süden

Entwurf für Gebäude in Muschel-Form hat überzeugt

Zehn Architekturbüros hatte man seitens der Linz AG angeschrieben, sechs für vertiefende Gespräche eingeladen und drei reichten schließlich ein. „Am Ende hat uns der Entwurf der Welser Delta Holding GmbH am meisten begeistert. Er sieht ein Gebäude in Muschel-Form vor, dass vor allem durch seine Funktionalität und Nachhaltigkeit überzeugt“, klärte Linz AG-Generaldirektor Erich Haider auf. Die bestehende Saunaoase soll in das neue Hallenbad integriert werden. Vorgesehen sind ein großes Sportbecken, ein Übungs- und ein Kinderbecken. Der Standort punktet vor allem durch seine Erreichbarkeit. Mitten in Ebelsberg liegt das künftige Wellness-Eldorado direkt an der Haltestelle der Straßenbahnlinie 2. Zudem sind neben ausreichend Fahrradabstellplätzen, auch 60 Außen- und 100 Garagenparkplätze geplant. Ein genauer Zeitplan, wann der Bau startet und das Hallenbad eröffnet wird, soll noch folgen, aber Haider rechnet mit „Vielleicht Ende 2025, aber sicher 2026.“