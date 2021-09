Wimpassing siegt bei Deutsch Jahrndorf

Traumstart durch Allacher

Gerade einmal sechzig Sekunden waren gespielt, da schickten die Gäste aus Wimpassing die Heimischen bereits wieder zurück Richtung Auflage. Allacher bekam einen Pass direkt in seinen Laufweg gespielt, nutzte die rasche Gelegenheit und brachte sein Team bereits kurz nach dem Spielbeginn in Front. Jahrndorf zeigte sich davon wenig beeindruckt und erspielte sich darauffolgend Chance um Chance. Zuerst scheiterte man vom Elfmeterpunkt (8.), an der Wimpassinger-Abwehr, welche auf der Linie klärte (12.), an sich selbst (15.) oder am Gästegoalie (22.). Wimpassing zeigte sich dagegen effizienter und erhöhte mit der nächsten Möglichkeit durch einen Traumfreistoß auf 2:0 (25.). Der Gastgeber ließ aber auch nach dem zweiten Gegentor nicht locker, erspielte sich weitere Top-Chancen und verkürzte noch vor dem Pausenpfiff auf 1:2.