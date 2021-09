Martinsbühel: Die Heimkinder schweigen nicht mehr

Bisher bereits mehr als 60 Interviews geführt

Mehr als 60 Interviews haben die Forscher mittlerweile geführt. Sogar aus der Schweiz, den Niederlanden oder aus Kanada haben sich ehemalige Heimkinder gemeldet. Was sie erzählen, muss nun zu einem Gesamtbild zusammengefügt werden. Noch sind es viele Puzzleteile – viele erschreckend ähnlich in ihrer Düsternis. „Die Methoden für physische und psychische Gewalt an Schützlingen haben an unterschiedlichen Orten sehr ähnlich ausgesehen“, konstatiert Friedmann. Aber nicht alle denken mit Grauen zurück. Stepanek berichtet von Betroffenen, „die die Heimzeit als positiv erfahren haben“.