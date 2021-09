Ab 14.10 Uhr LIVE: MotoGP-Qualifying von Misano

Zuletzt musste er sich beim MotoGP-Rennen in Aragon nur Ducati-Pilot Francesco Bagnaia geschlagen geben, nun bekommt Marc Marquez auch noch einen seiner großen Rivalen vorgesetzt: Andrea Dovizioso – 2017 bis 2019 jeweils WM-Zweiter hinter dem Spanier – bestreitet dieses Wochenende in Misano sein Comeback in der Motorrad-Königsklasse, noch dazu als Yamaha-Teamkollege von Legende Valentino Rossi