Telefonische Krankmeldung ab sofort wieder möglich

Andreas Huss, Obmann der ÖGK, sagte am Freitag im Ö1-„Morgenjournal“, dass man die Krankschreibung per Telefon wohl noch länger brauchen werde: „Wir können das jederzeit verlängern, wahrscheinlich bis zur Beendigung der vierten Welle.“ Zu möglichem Missbrauch sagte Huss, dass man dafür keine Hinweise habe. „Im Gegenteil: In der Corona-Zeit, in der wir diese telefonische Krankmeldung ja auch sehr großzügig ermöglicht haben, sind die Krankenstände eher zurückgegangen. Ein Missbrauch ist bis dato überhaupt nicht feststellbar.“