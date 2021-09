Schlager: „Jeder hat den Kampf angenommen“

Alexander Schlager (LASK-Tormann): "Ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Sie hat von der ersten bis zur letzten Minute alles gegeben. Wir wollten die Intensität hoch halten, wir wollten schnell nach vorne spielen - sie haben das alles super umgesetzt. Auch wenn es in der zweiten Hälfte ein Kampf war - jeder hat ihn angenommen. „Es war sehr intensiv, vor allem in der zweiten Hälfte, da sind uns schon auch ein bisschen die Kräfte ausgegangen, sodass wir es vom Taktischen her nicht mehr so gut gelöst haben. Und Helsinki hat es auch sehr gut gemacht, kontrolliert, mit viel Ruhe. Ein Erfolgserlebnis tut uns richtig gut. Aber nur weil wir heute gewonnen haben, wird es am Sonntag (gegen Austria Klagenfurt, Anm.) kein Selbstläufer.“