Ab 18.45 Uhr LIVE: HJK Helsinki gegen LASK

Wieland ortete vor der Abreise in den Norden durchaus selbstkritische Profis. „Es war definitiv so, dass die Spieler ihre Leistungen hinterfragt haben“, sagte der 38-Jährige, der am Montag Dominik Thalhammer beerbt hatte. Der vormalige Co-Trainer wird die Athletiker vorerst bis zur Winterpause betreuen. Wielands erste Ansprache sei „bissig“ ausgefallen, merkte Peter Michorl an. Der Mittelfeldspieler sagte vor der Partie in Helsinki: „Wir wollen das alles schnell wieder ins rechte Licht rücken. International können wir zeigen, was wir drauf haben. Das hat in den letzten Jahren ja sehr gut funktioniert.“