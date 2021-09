Skistock-Attacke im Rausch war kein Mordversuch

Von einem „gezielten Einstechen mit Skistöcken“ spricht der Ankläger im Salzburger Landesgericht, wirft dem Deutschen vor, den Tod des Kontrahenten in Kauf genommen zu haben. Der Selbstständige aber sagt nur: „Ich kann es nicht verstehen.“ Er will oder kann sich einfach nicht erinnern. Auch nicht an die Skistöcke. Nur an den Jagatee, von dem er bei den Après-Ski-Hütten sechs getrunken haben will - obwohl er sonst nie etwas trinke. Und er schwafelt von „Gedächtnislücken“.