Unsere Winzer blicken einem Top-Jahrgang entgegen

Einen Überblick über die aktuelle Lage in den Winzerbetrieben verschafften sich drei Präsidenten gemeinsam - jener des Weinbaus in Österreich, Johannes Schmuckenschlager, sein Burgenland-Kollege Andreas Liegenfeld und jener der Landwirtschaftskammer in Eisenstadt, Nikolaus Berlakovich. Auftakt dieser traditionellen Weinlesereise war Donnerstag im Weingut Piribauer in Neudörfl, gefolgt vom Winzerkeller Neckenmarkt und dem Weingut Strehn in Deutschkreutz.