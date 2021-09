ÖSV-Weltcupsiegerin verrät Fahrplan zum Comeback

Wir hatten viel Kontakt. Meine Teamkolleginnen haben selbst leider schon viel Erfahrung mit Verletzungen und wissen, wie es einem dabei geht. In den ersten Wochen hat man hunderte Nachrichten am Handy, aber mit der Zeit denken nicht mehr so viele an einen. Da war ich sehr froh über die Nachrichten und Anrufe meines Teams. Ich selbst habe das umgekehrt auch immer probiert. Dadurch ist über die Jahre in unserem Team auch eine Freundschaft entstanden.