Schwerer Sturz von Nina Ortlieb in Crans Montana

In Crans Montana (Sz) war Nina Ortlieb am 20. Februar 2020 als Abfahrtsdritte erstmals auf ein Weltcup-Podest gerast. Am Mittwoch, knapp elf Monate später, kam die 24-jährige Lecherin dort beim ersten Abfahrtstraining schwer zu Sturz. Nach ihrem Crash musste das Training für längere Zeit unterbrochen werden.