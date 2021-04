Großartig! Nina Ortlieb ist zurück auf Schnee

Doch trotz der sehr positiven Entwicklung der vergangenen Zeit, will Ortlieb, die am 29. Februar 2020 beim Super-G in La Thuile ihren ersten und bislang einzigen Weltcuperfolg feiern konnte, nichts überstürzen. „Wenn die Heilung weiterhin so gut verläuft, könnte ich eventuell im Juli erstmals wieder auf Skiern stehen“, verrät Nina.