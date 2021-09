In Stockerau wird Kunst eine Straßenbühne geboten

Rund 2000 Zuseher jährlich

Denn für die engagierten Mitglieder ist ein reger kultureller Austausch die Basis einer gesunden Gesellschaft. Dabei folgt der Verein stets dem Motto, möglichst „nah am Menschen“ zu sein – etwa mit dem Stockerauer Straßentheater. „Wir bringen das Theater direkt zu den Menschen“, so Obfrau Valerie Berger. Rund 2000 Zuschauer kommen so jährlich in den Kulturgenuss. Zum Zehn-Jahre-Jubiläum gibt es heuer eine moderne Version von Nestroys „Lumpazivagabundus“.