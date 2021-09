Probleme bei Auswertung von Schul-Tests im Westen

Bei der Auswertung der am Dienstag erstmals an Schulen in Tirol, Salzburg und Kärnten durchgeführten PCR-Tests ist es offenbar zu Problemen gekommen, wie Bildungsbehörden am Mittwoch berichteten. Um 7.00 Uhr hätten die Ergebnisse an die Schulen übermittelt werden sollen, gegen Mittag waren aber immer noch nicht alle Ergebnisse eingelangt.