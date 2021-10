Zum Welthundetag verlosen wir ein edles BUMAS-Set!

Massgeschneidert - Made in Austria

Jeder einzelne BUMAS-Maulkorb wird in der eigenen Manufaktur im burgenländischen Pöttelsdorf gefertigt. Menschliche und tierische Zufriedenheit stehen dabei an erster Stelle, und es wird viel Zeit und Liebe in jedes noch so kleine Detail gesteckt. Mittels einem Konfigurator kann man den gewünschten Maulkorb an den eigenen Hund anpassen, und auch das Design nach eigenen Wünschen gestalten. Verena Lanner exportiert ihre bunten Produkte - mittlerweile um Halsband und Leine ergänzt - in die ganze Welt.