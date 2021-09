Ab 21 Uhr LIVE: Liverpool - Milan, Inter - Real

RB Leipzig wiederum eröffnet seine Champions-League-Saison beim englischen Fußballmeister Manchester City. Trainer Jesse Marsch äußerte sich zuversichtlich, die 1:4-Niederlage in der deutschen Bundesliga gegen Bayern München sei abgehakt. „Wir waren enttäuscht von dem Ergebnis gegen die Bayern, aber wir fanden auch, dass die Leistung in Ordnung war“, sagte der 47-Jährige am Dienstag in Manchester. Gegen das Team von Pep Guardiola müsse seine Mannschaft gefährlicher sein.