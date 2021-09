Die Stadt Gföhl ist für ihre Vereine da

Beispielhafte Jugendarbeit

„Trotz der vielfältigen und zahlreichen Vereine in Gföhl unterstützt die Gemeinde jeden Verein und begrüßt neue Ideen und hilft bei der Umsetzung“, bestätigt Daniela Föls, Obfrau der Volkstanzgruppe. Besonders stolz ist sie auf die Kindervolkstanzgruppe. Gerade die Jugendarbeit in den Gföhler Vereinen gilt als beispielhaft. „Das ist auch ein Grund, warum das Vereinsleben in Gföhl so ausgeprägt ist: Für Nachwuchs ist immer gesorgt“, freut sich die Bürgermeisterin.