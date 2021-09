Cofag: Polit-Streit wegen Intransparenz

„Völlig intransparentes Vehikel“, „Blackbox“, „ohne jegliche parlamentarische Kontrolle“ – so oder so ähnlich klingen Beschwerden von Oppositionsvertretern über die staatliche Finanzierungsagentur Cofag, die für die Auszahlung von milliardenschweren Coronahilfen an Unternehmen verantwortlich zeichnet.