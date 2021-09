Nach Schusswechsel mit Polizei droht die Anstalt

Mehr als ein Jahr hat die Staatsanwaltschaft den Fall geprüft und nun die Einweisung in eine Anstalt beantragt. Denn: Der betroffene Salzburger (37) ist psychisch krank. An jenem Juni-Tag war er drogenbedingt nicht zurechnungsfähig. Sonst wäre ihm der Vorwurf des versuchten Mordes zu machen. Tatsächlich löste das Verhalten des 37-Jährigen den Vorfall erst aus: Seine Familie hatte laut Staatsanwalt Robert Holzleitner damals den Notruf gewählt, da der 37-Jährige „durchdrehe und alles zerstöre“. Als die erste Streife ankam, lag der Betroffene nach einem Sturz vom Vordach verletzt am Boden. Als sich ein Beamter den am Boden liegenden 37-Jährigen näherte, kam es zu einem Gerangel. Indessenfolge entriss der Salzburg dem Beamten seine Dienstwaffe aus dem Holster und drückte ab – viermal.