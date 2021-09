Schallenberg eröffnete neue Botschaft im Oman

Vermittler im Jemen-Konflikt

Beim Gespräch Schallenbergs mit Amtskollege Said Busaidi war die regionale Sicherheit Kernthema. 2003 schloss der Oman mit allen Nachbarstaaten Abkommen, wodurch das Sultanat keine strittigen Landgrenzen mehr hat. Es redet mit jedem, pflegt auch gute Beziehungen zum Iran. Im Jemen-Konflikt zwischen den Hauptakteuren Saudi-Arabien und den Huthi-Rebellen tritt der Oman als diskreter Vermittler auf. Treffen zwischen den in der Hauptstadt Maskat ansässigen Vertretern der Huthi und Saudi-Arabiens über einen Waffenstillstand werden unterstützt. Außenminister Busaidi zeigte sich optimistisch, dass es eine Lösung geben wird. „Wir müssen bald Gespräche starten. Der Jemen ist instabil. Es ist Zeit, dass sich alle an den Verhandlungstisch setzen.“