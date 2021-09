Martina Rupp über Schlankheitswahn im TV

„Ich war eine arme Sau“

Damals habe sie auch sehr mit ihrer Arbeit gehadert, schilderte Rupp weiter. Sie sei „so an der Kippe“ gewesen. „Habe gesagt, was soll ich jetzt tun? Soll ich mich zurückziehen in ein Loch und warten, bis das gut ist?“ Doch eine ihrer Schwestern, die Physiotherapeutin in der Geriatrie ist, habe ihr schließlich geholfen. „Ich war eine arme Sau“, erinnerte sie sich zurück. „Aber sie hat gesagt: Das krieg ma hin.“