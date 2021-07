Martina Rupp hört auf: Vielleicht heirate ich noch

Im Anschluss an ihre letzte Sendung zieht Rupp im Ö3-„Frühstück bei mir“ Bilanz über die fast 42 Jahre als Ö3-Stimme: „Vom ersten Tag an bis heute habe ich mir immer gedacht: ‚Es ist so ein Glück, ich darf meinen Traumjob ausüben.‘ Für mich hat sich die Aufgabe auch nie abgenützt. Denn wahre Liebe nützt sich nicht ab, sie verändert sich.“