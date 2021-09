Das Kämpferherz am rechten Fleck

Stadtderby, Samstag, 41. Minute: Alex Schwaighofer zirkelt eine Flanke in die Mitte. Sein Sturmkollege mit der Nummer 29 setzt zum Seitfallzieher an und trifft ins rechte Eck – die Austria geht gegen den SAK in Führung! Es war das sechste Saisontor des Knipsers, der mit Marco Hödl das mit Abstand beste Duo der Liga (15 Tore) bildet. Der Jubel bei den Fans ist groß, Bengalos werden entzündet. Doch wer ist er, dessen Name zumindest von der Länge her an einen Samba-Kicker erinnert? Es ist Johannes Peter Vincenzo alias Joey Zottl. „Mich hat seit Jahren keiner mehr Johannes genannt, ich glaube zuletzt ein Schul-Lehrer“, lacht der sympathische Bayer, verriet: „Die Jungs ziehen mich manchmal dafür beim Training auf.“