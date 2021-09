David Alaba: Auf Debüt-Euphorie folgte der Schock!

Haussuche erledigt

Die Familie gibt David für die kommenden Aufgaben die nötige Kraft. Das Projekt „Haussuche“ ist erledigt. Der 29-Jährige hat laut „Krone“-Infos mit Freundin Shalimar und Sohn Zion in der Gemeinde Pozuelo de Alarcón 15 km westlich von Madrid eine Villa mit riesigem Garten bezogen. Das Grundstück liegt im Luxusresort „La Finca“. Auch Davids Mama Gina, Papa George und Schwester Rose May reisten gestern Mittag im Iberia-Flieger aus Wien an.