Besuche im Montafon

Liebe Leserinnen, liebe Leser, können Sie sich noch an den Sieg von Anita Wachter bei den Olympischen Winterspielen 1988 in Calgary erinnern? Oder an ihren Gesamtweltcupsieg 1993? Beides liegt nun schon einige Jahre zurück - inzwischen ist die Tochter Amanda Salzgeber am Start. Kollege Peter Weihs hat „Gold-Mandy“ - die junge Dame war im Juniorenbereich erfolgreich - im Montafon besucht. Nach schwerem Sturz und überstandener Coronaerkrankung ist die junge Sportlerin nun wieder topfit und bereitet sich auf die anstehende Saison vor. Die Sommersaison hinter sich hat ein anderer Montafoner. Lukas Schwarzhans, Älpler und Senn, zog unlängst mit dem Vieh von der Alpe Spora zurück ins Tal. Zuvor hat er unseren Autor Robert Schneider im Rahmen der Handwerksserie in die Geheimnisse der Sura-Kees-Herstellung eingeweiht. Einen ausführlichen Bericht darüber lesen Sie ebenso in der heutigen Printausgabe wie ein Interview mit Martin Strele vom Verein für Bodenfreiheit oder einen Bericht zum bevorstehenden Schulanfang. Viel Vergnügen beim Lesen und einen schönen Sonntag wünscht Ihnen, Sonja Schlingensiepen