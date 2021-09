Faßmann für Verkürzung der Quarantäne bei Schülern

Nur ungeimpfte Schüler in Quarantäne?

In jedem Einzelfall entscheidet aber die Gesundheitsbehörde. Ab dem zweiten Fall in einer Klasse würden nach den Vorstellungen Faßmanns nur die ungeimpften Schüler in Quarantäne kommen, in Volksschulen alle Kinder wie geimpfte behandelt werden. In Wien sind nach den intensiven Testungen der „Sicherheitsphase“ zum Schulbeginn mittlerweile schon mehr als 120 Klassen in Quarantäne.