Schulen testen wohl auch nach der Sicherheitsphase

Nach der Sicherheitsphase - die in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland am 27. September, im Westen aufgrund des späteren Schulbeginns am 4. Oktober endet - sind die Schulregelungen von der jeweiligen Risikolage im Bundesland abhängig: Bis zu einer risikoadjustierten Sieben-Tage-Inzidenz von 100 herrscht dann geringes Risiko, zwischen 101 und 200 mittleres und ab 201 hohes Risiko.