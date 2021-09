Aufregung um „Messe-Verbot“ für Geistlichen

Gottesdienst jetzt „Privatveranstaltung“

Seither wird um die Abhaltung der Messe gerungen. Um den Gottesdienst trotzdem feiern zu können, soll dieser am Sonntag ab 9 Uhr im Park vor der KUGA stattfinden - und zwar als „Privatveranstaltung“. „Es ist eine angemeldete Veranstaltung mit Corona-Konzept“, sagt Josko Linzer, Sprecher des Organisationskomitees. Er ist der Meinung, dass Kolic Steine in den Weg gelegt würden. Kolic habe jetzt sogar einen Anruf erhalten, in dem ihm gedroht worden sei, er werde in der ganzen Diözese keine Heilige Messe mehr halten dürfen, sollte die Feier am Sonntag stattfinden. „Wunderlich, dass es ärger nicht mehr geht und eine Frechheit“, sagt Linzer. Der zuständige Pfarrmoderator und dessen Vorgesetzter würden sich „wie Götter“ verhalten. Sie sollten sich daran erinnern, dass sie nur Gast in den Pfarren seien.