Lehrlings-Mangel wird der Wirtschaft zusetzen

Trotzdem schrillen die Alarmglocken bei der Wirtschaft: „Es gibt 2015 offene Lehrstellen, aber nur 1489 Suchende. Egal, wo wir hinkommen: Der Fachkräftemangel ist die größte Herausforderung für die Betriebe“, so Herk. Das liegt auch an der Demografie: Es gibt nur halb so viele Jugendliche wie in den 70er-Jahren; jedes Jahr fehlen so viele Leute, wie Weiz Einwohner hat – etwa 11.000. Helfen sollen laut Herk qualifizierte Zuwanderung und Aufwertung der Lehre.