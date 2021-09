Rechnungshofpräsidentin im TV: Wohltuend

Dienstagabend kam es zu einem der seltenen Lichtblicke in diesem Spätsommer des politischen Missvergnügens. Es geschah in der „ZiB 2“ bei einem mit eher mäßigem Interesse erwarteten Gespräch mit Margit Kraker. Messerscharf sezierte da die frühere Büroleiterin des steirischen Landeshauptmanns Hermann Schützenhöfer einige verstörende Vorgänge in der Politik, ohne ihre (ehemaligen?) Parteifreunde dabei zu schonen.