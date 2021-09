Viele Schulabmeldungen und Sonderferien in Tirol

Neuer Ethikunterricht für Sekundarstufe II

Ethikunterricht wird in weiterführenden Schulen für alle Pflicht, die sich von Religion abgemeldet haben. In Tirol sind das rund 2700 Schüler. Die Einführung erfolgt in Stufen. Heuer sind die fünften Klassen AHS und die ersten Klassen der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen an der Reihe. Rund 300 Schüler dürften betroffen sein.