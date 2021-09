Singapur schickt Roboter „Xavier“ auf Patrouille

Zu den unerwünschten Verhaltensweisen zählen einer offiziellen Mitteilung des Stadtstaates zufolge das Rauchen in verbotenen Bereichen, illegales Hausieren, das unsachgemäße Abstellen von Fahrrädern, das Fahren mit Motorrädern auf Gehwegen sowie Versammlungen von mehr als fünf Personen im Zuge der Coronona-Maßnahmen. Sobald Roboter „Xavier“ eine der genannten Situationen erkennt, „löst er Echtzeitwarnungen an die Leitstelle aus und zeigt je nach Szenario die entsprechende Meldung an, um die Öffentlichkeit aufzuklären und von solchen Verhaltensweisen abzuschrecken“, heißt es in der Mitteilung.